Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucusu, kara para aklama ve dolandırıcılıktan hapse giriyor

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, kara para aklama ve menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulundu. Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı. Mahkeme, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ı suçlu buldu.

CEZASI İLERİ BİR TARİHTE BELİRLENECEK

Mahkeme üyeleri dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu suçlu buldu. Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

İFLAS ETMİŞTİ

Kasım 2022'de kripto borsası FTX iflas etmiş ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifasını açıklamıştı. Bankman-Fried FTX'in batmasının ardından tutuklanmıştı. Kişisel servetinin 26 milyar dolar olduğu tahmin edilen Bankman-Fried, Washington'daki en büyük siyasi bağışçılardan biriydi.

İKİNCİ DAVANIN GELECEK YIL GÖRÜLMESİ PLANLANIYOR

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.