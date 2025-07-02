Dünya Borsaları İstanbul'da Buluşuyor

Küresel sermaye piyasalarının önde gelen aktörlerini bir araya getiren bu önemli organizasyon, sektörün geleceğini şekillendiren stratejik konuların tartışıldığı ve iş birliklerinin geliştirildiği önemli ve saygın bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen program bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olacaktır. Dolayısıyla Dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacaktır.

Borsa İstanbul, 1992 yılından bu yana WFE'nin aktif bir üyesi olarak, sektör önceliklerini küresel ölçekte takip etmekte ve sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. İstanbul Finans Merkezi'nin dünya borsa liderlerine tanıtımına da katkıda bulunması beklenen etkinlikler kapsamında WFE Genel Kurul ve Yıllık toplantısına ek olarak WFE Çalışma Komitesi Toplantısı ve WFE Yönetim Kurulu Toplantıları, Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul, son yıllarda gösterdiği uluslararası başarılar ve küresel sermaye piyasalarındaki etkin rolüyle dikkat çekmektedir. Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan Genel Kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bu başarı, Borsa İstanbul'un son dönemde artan uluslararası itibarının ve aktif rolünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Borsa İstanbul'un Uluslararası Faaliyetleri

Borsa İstanbul'un uluslararası faaliyetleri arasında borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi ve yabancı borsalara ihracı, yabancı borsalar ve sektör kuruluşları ile karşılıklı yararı gözeten ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin somut işbirliği projelerine dönüştürülmesi, yabancı borsalara ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarının yurt dışı paydaşlara tanıtılması, sorularının yanıtlanması ve sorunlarına çözüm bulunması yer almaktadır. Bu çalışmaları ile bölgesine bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayan önemli bir merkez konumunda olan Borsa İstanbul, bölgesel ve küresel düzeyde ülkemize ve sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır

Teknoloji Alanında Uluslararası İş Birlikleri

Borsa İstanbul, borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi alanında önemli adımlar atmaktadır. Bu çerçevede, Nasdaq altyapısına sahip yurt dışındaki çeşitli borsalara teknoloji desteği sağlamaktadır. Sunulan hizmetler arasında; İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) uygulama ara yüzünün geliştirilerek satışının gerçekleştirilmesi, Endeks Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve Nasdaq müşterilerine Borsa İstanbul tarafından veri denetimi hizmeti sağlanması bulunmaktadır.

Abu Dabi Borsası ile yapılan teknoloji satış anlaşması kapsamında sistem yenileme sürecinde test, veri transferi, entegrasyon, emir iletim ve işlem erişimi konularında yazılım desteği, eğitim ve bilgi transferi gibi konularda kapsamlı hizmet sunulmuştur. Ayrıca, Borsada ağırlanan ekiplere gözetim sistemleri eğitim ve test desteği de sağlanmıştır. Yabancı borsalara teknoloji ihracına yönelik iş birlikleri genişlerken, son dönemlerde gelişmekte olan borsalara teklifler sunulması da bölgesel ve küresel ölçekte genişleyen faaliyetler arasında bulunmaktadır.

Yabancı Yatırımcılara Yönelik İş Birlikleri

Borsa İstanbul, yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarını yurt dışı paydaşlara tanıtmak amacıyla Toronto, New York, Şikago, Londra, Singapur ve Kuala Lumpur gibi önemli finans merkezlerinde yatırımcı buluşmaları düzenlemektedir. Bu buluşmalarda yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte, ayrıca ülkemizde düzenlenen yatırımcı etkinliklerinde de aktif olarak yer alınarak, Türkiye sermaye piyasalarının tanıtımını yaparken paydaşların sorunlarına çözümler bulunmaktadır. Yabancı borsalar ve sektör kuruluşları ile karşılıklı yarar gözeten ilişkiler geliştirilirken, bu ilişkiler somut iş birliği projelerine dönüştürülmektedir. Bu bağlamda, Abu Dabi ile birlikte kuruluş çalışmalarına büyük destek verdiğimiz ve Borsamızda işlem gören pay senetlerine yatırım yapmak üzere kurulan Türkiye Şeria Borsa Yatırım Fonu Abu Dabi Borsasında işlem görmektedir. Borsamızda işlem gören İslami finans araçlarına yönelik iş birlikleri sürerken; altın, kira sertifikası ve katılım finans ürünlerine ilişkin çeşitli çalışmalar da devam etmektedir.

Uluslararası Kuruluşlarla İş Birlikleri

Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonunun yönetim toplantılarına ve çalışma grubu faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlarken, sektörün küresel gündemini de takip etmekte ve kendi tecrübeleri ışığında fikir oluşumuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumunun 2005 yılından bu yana sekretarya görevini yürütmektedir. Her yıl İİT borsalarını bir araya getirerek dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik gibi küresel gelişmeler ve sektöre özgü konularda bilgi alışverişine de imkân sağlamaktadır. Borsa İstanbul koordinasyonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu kapsamında İSEDAK 50 Shariah Endeksi Fonu kurularak işleme açılmıştır. Fon; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE, Malezya ve Endonezya'dan şirketler içermektedir. Ayrıca, Forum kapsamında yürütülen İİT Altın Borsası projesi ile blok zincir altyapısı kullanılarak üye ülkeler arasında altın transferi ve altına dayalı ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Borsa İstanbul ayrıca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (WFDB) gibi çok taraflı platform üyelikleri sayesinde bu sektörlerdeki gelişmeleri de yakından izlemektedir.

Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

Borsa İstanbul yabancı borsalara uluslararası eğitim ve danışmanlık programları sunarak, bugüne kadar özellikle türev piyasası, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kitle fonlaması gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca altın sektörünün en önemli uluslararası kuruluşlarından olan Dünya Altın Konseyi (WGC) iş birliğiyle kurulan Altın Akademisi faaliyetleri çerçevesinde Endonezya ve Mısır sektör paydaşlarına altın bankacılığı ve altın piyasası ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. Bunun yanısıra Borsa İstanbul, birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesine de altın piyasası ile ilgili çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar aracılığı ile bilgi aktarımı ve eğitimler düzenlemiştir. Dünya Bankası Grubu'nun bir parçası olan ve gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kurumu olan International Finance Corporation (IFC) iş birliği ile dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey finans yöneticilerine Yeşil Tahvil eğitimi düzenlenmiştir. Moğolistan Borsası'nın yeni kuracağı Türev Piyasası'na yönelik kapasite geliştirme programı gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi planlamaktadır.

Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu'nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsil eden yönetim kurulu üyesi olarak, borsalarla ilişkileri güçlendirme, sektörün geleceğini şekillendirme ve ortak fırsatları değerlendirme hedefiyle her alanda faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek WFE Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, Türkiye'nin küresel finans merkezi olma yolundaki stratejik vizyonunu desteklerken, ülkemizin uluslararası alandaki finansal itibarını pekiştirme fırsatı sunmaktadır.