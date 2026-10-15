DTSO, Ermenistan heyetini ağırladı; turizm ve ticaret odaklı ziyaret planlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Kaya, DTSO olarak yakın zamanda Ermenistan'a turizm ve ticaret odaklı bir ziyaret planladıklarını da açıkladı.

Ermenistan Üreticiler ve İş İnsanları Birliği yöneticisi Ashot Soghomonyan, Avrasya Ortaklık Vakfı Başkan Yardımcısı Vazgen Karapetyan ve Avrupa Birliği Özel Temsilcilik Ofisinden Sylvia Maria Zehe'nin de aralarında bulunduğu heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini destekleyen projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen heyette iki ülkeden 14 gazeteci de yer aldı. DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Başkan Yardımcısı Erdal Avşar tarafından karşılanan heyetle yapılan görüşmede, Diyarbakır'ın yatırım imkanları ve iki ülke arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

"Toplumlar arasındaki ekonomik ilişkiler korunmalı"

Diyarbakır'ın tarih boyunca farklı inançlara ve kültürlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Siyasi sorunların toplumlar arasındaki ilişkileri kesintiye uğratmaması gerektiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bu topraklar tarih boyunca farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, 33 medeniyetin izlerini taşıyan topraklardır. Bizim genel yaklaşımımız, dönem dönem ülkeler arasında siyasi sorunlar yaşansa bile toplumlar arasındaki ilişkilerin, özellikle de ekonomik ilişkilerin bozulmaması yönündedir. Bu anlamda Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı çok önemli ve olumlu buluyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sürece her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Biz, DTSO ve sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan'daki kardeşlerimizle bağlarımızı hiçbir zaman kesmedik. Bu nedenle odamızı ziyaret eden ilk heyet olmanız bizim açımızdan ayrıca önemli. Diyarbakır ile Ermenistan arasında dostluğun ve ticaretin gelişmesi için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu geçmişte olduğu gibi bugün de ifade ediyoruz."

"Ermenistan'a turizm ve ticaret ziyareti planlıyoruz"

İlişkilerin gelişmesinde karşılıklı ziyaretlerin önemli bir rol oynayacağını belirten Kaya, DTSO olarak Ermenistan'a yönelik bir ziyaret hazırlığında olduklarını açıkladı. Kaya, farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya gelmesinin ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yakın bir zamanda biz de DTSO olarak turizm ve ticaret odaklı bir gezi planlıyoruz. Bu tür karşılıklı gidiş gelişler, hangi sektörden ya da hangi kimlikten olursa olsun hem ilişkilerin gelişmesini sağlayacak hem de karşılıklı ekonomik ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. İnsanların birbirini tanıması, iş dünyalarının bir araya gelmesi ve ortak fırsatları değerlendirmesi çok önemli. Diyarbakır ile Ermenistan arasında turizmden ticarete kadar farklı alanlarda işbirliğinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

"Diyarbakır'daki iş dünyasıyla ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Avrasya Ortaklık Vakfı Başkan Yardımcısı Vazgen Karapetyan ise, konuşmasına DTSO'nun yeni yönetimini tebrik ederek başladı. İstanbul ve İzmir'in ardından Diyarbakır'a geldiklerini belirten Karapetyan, ziyaretin temel amaçlarından birinin kentteki yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin desteklediği proje kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Karapetyan, Diyarbakır iş dünyasıyla kurmaya başladıkları ilişkilerin güçlenmesini istediklerini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı