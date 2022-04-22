DSİ Bayburt'ta son 19 yılda 80 tesisi hizmete açtı

Bayburt'ta, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 19 yılda 80 tesisin hizmete açıldığı bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'ta son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını, kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Son yıllarda önemli tesisleri hizmete aldıklarını vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tesislerin, 1 adedi içme suyu tesisi, 10 adedi baraj, 13 adedi sulama tesisi, 2 adedi arazi toplulaştırma, 51 adedi taşkın koruma tesisi, 3 adedi HES tesisidir. Bu tesislerle birlikte, yıllık 8,33 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 66 bin kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Baraj depolama kapasitesi 93,90 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Toplam 354 bin 60 alanda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri tescili yapılmıştır. Taşkın kontrol projelerimizle, 55 yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hidroelektrik enerji üretimi ise yıllık 0,08 milyar kilowaat saattir. Son 19 yılda, tamamlanan 13 sulama tesisi ile birlikte toplamda 167 bin 220 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar arazi olmak üzere toplam 169 bin 720 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 98 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır."

Yıldız, Bayburt'un önemli yatırımları arasında yer alan Kırklartepe Barajı'nın inşaatında da sona yaklaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kırklartepe Barajımızı Saruhan Deresi üzerine, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu barajımızın temelden yüksekliği 45 metre olup, kret uzunluğu ise 779 metredir. Barajımızın gövdesini tamamlayarak, su tutmaya başladık. Şu anda geçici kabul aşamasındayız. Bu barajımızın sulama ve toplulaştırma inşaatlarını da önümüzdeki yıl ihale edip yapmayı planlıyoruz. Sulama inşaatını da tamamladığımızda toplamda 57 bin 700 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturmuş olacağız ve böylelikle ekonomimize yıllık 45 milyonluk bir katkı sağlanmış olacaktır."

Kentteki toplulaştırma çalışmalarına da değinen Yıldız, 2003 yılından bugüne kadar, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2 iş tamamlandığını ve 354 bin 60 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını aktardı.

Yıldız, kentte taşkınların önlenmesi için de büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 51 adet taşkın koruma tesisi ile Bayburt şehir merkezi ile birlikte, 50 adet yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şuanda Bayburt'ta inşaatı devam eden 3 taşkın kontrol projemiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta işletme safhasında 3 HES tesisi de bulunduğuna işaret eden Yıldız, "Bu HES'lerin kurulu gücü 24,45 megavat, yıllık enerji üretimi ise 79,98 milyon kilowatt saattir. Planlama ve proje safhasında ise 1 adet HES işimiz bulunmaktadır. Bu HES projemizin ise kurulu gücü 8,86 megavat, yıllık enerji üretimi ise 23,02 milyon kilowatt saattir." değerlendirmesinde bulundu.