Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 43,3050 liradan, euro ise 50,7650 liradan güne başladı. Önceki kapanışta dolar 43,29 lira, euro ise 50,86 lira olarak işlem görmüştü.

Dolar 43,3050 liradan, euro ise 50,7650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,3030 liradan alınan dolar 43,3050 liradan, 50,7630 liradan alınan euro ise 50,7650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,29 liradan, euro ise 50,86 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

