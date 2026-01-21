Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da gün başlangıcında dolar 43,2930 liradan, euro ise 50,7730 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 43,28, euro ise 50,84 liradan satılmıştı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,2910 liradan alınan dolar 43,2930 liradan, 50,7710 liradan alınan euro ise 50,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,28 liradan, euro ise 50,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

