Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisi, 183 Kişinin İş Bulmasını Sağladı

Döşemealtı Belediyesi tarafından ilçedeki işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla kurulan Kariyer Ofisi istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana 183 kişinin bölgede faaliyet gösteren iş yerlerinde istihdam edilmesini sağlayan Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisi, belediye sosyal medya sayfalarından günlük olarak iş ilanı yayınlıyor.

Nar Masa bünyesinden kurulan İş-Kur birimi, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla düzenlediği kariyer günleri ile onlarca kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor. Nar Masa İş-Kur ofisine 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla iş başvurusunda bulunan 214'ü kadın 220'si erkek toplam 434 kişi çalışmak istedikleri alanlara yönlendirildi. 434 kişiden 183'ü iş başı yaparak çalışma hayatına katılırken, yine belediyeye ait internet ve sosyal medya sayfalarından yapılan duyurulara başvuran onlarca kişi de işe girdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye'de ağır ekonomik sıkıntıların yaşandığına değinerek, şunları söyledi:

"Göreve gelir gelmez en büyük sorun olan işsizliğin önüne geçebilmek adına bir Kariyer Ofisi oluşturduk. Buraya hem iş arayanlar hem de işverenler müracaat ediyor. Ekiplerimizde firmaların insan kaynakları ile koordineli olarak çalışmalar yapıp aranan kriterlerde işçiler ile işvereni belediye çatımız altında buluşturarak istihdama katkı sağlıyor. Yine günlük olarak iş ilanları yayınlayarak duyurular yapıyor ve bölgemizin kalkınması insanlarımızın iş hayatına katılması için çalışmalar yapıyoruz."