Yükselişini sürdüren dolar ve eurodan yeni rekor geldi. Dolar 28,76 ile euro ise 31,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 28,62'den tamamlayan dolar, gece saatlerinde 28,76'yı görerek rekor tazeledi. Euro ise 31,31 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,67'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,20 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 53 DEĞER KAZANDI

Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 2'yi aşan yükseliş izlendi. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise kurda yüzde 53'ü aşan prim görüldü.

EURO/DOLAR PARİTESİ 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası, dolar endeksi 105 seviyenin altına gerilerken; Euro/dolar paritesi 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi şu sıralarda ise, 1,0872 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar endeksi 104 sınırına kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında yükselişle 104,11 seviyesinde bulunuyor.