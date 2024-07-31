Dolar ve altında son durum ne?

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 33,1390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 35,8460, sterlin/TL yüzde yüzde 0,1 primle 42,5360'tan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 260 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,17 üstünde 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu. Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararıyla jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.