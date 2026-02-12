Haberler

Dolar/TL 43,65 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,6500 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Önceki kapanışta 43,6380 ile bir miktar artış kaydetti. Analistler, yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Dün dar bir bantta hareket dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,6380'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 51,9030'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,5800'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB geçen yılın 4. enflasyon raporu toplantısında 2026 sonu için enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
