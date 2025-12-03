Dolar/TL 42,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,4570 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 42,4450'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 49,4780, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,2440 seviyesinde bulunuyor.

Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizleri denge arayışına girerken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranması varlık fiyatlarına yansıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yakından izlenecek. Pazartesi yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etmesini takiben bugün açıklanacak istihdam verisi ülkede iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Analistler, ABD'de imalat sektöründeki daralma işaretlerinin iş gücü piyasasına ilişkin verileri daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.