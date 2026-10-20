Dolar/TL, Orta Doğu geriliminin etkisiyle güne yüzde 0,1 artışla 49,5780'den başladı

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????? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,5780 seviyesinde bulunuyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5780 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,7260'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 66,2710'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,7 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla anlaşmaya varabileceği beklentilerine karşın, ABD'nin İran'daki bir deniz üssüne saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı jeopolitik risk algısını yükselterek enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Brent petrolün 110 dolara yaklaşması, Orta Doğu'daki arz risklerinin devam ettiğini gösterirken Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırımların gevşetilmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı sınırlıyor. Bunun yanı sıra Fransa'daki siyasi ve toplumsal gerilimlerin tahvil faizlerini yükseltmesi de risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA