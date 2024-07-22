Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,0020, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,7080'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını belirterek, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından varlık fiyatlamalarının zorlaşmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından anketlerde büyük oranda favori konumuna yerleşmesi Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Analistler, Trump'ın ABD'deki anketlerde hala önde olduğunu belirtti. Makroekonomik veriler tarafında ise bu hafta gözlerin ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamaların Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterdiğini ifade etti. Özellikle iş gücü piyasası tarafından alınacak verilerin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, son verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi Fed'in genişleyici politika adımları için alan açtığı gerekçesiyle dünya genelinde yüksek seyreden risk algısını törpüleyen etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor.