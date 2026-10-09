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Dolar/TL güne yükselişle başladı, 49,3420 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne değer kazanarak başladı; saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420 seviyesinde işlem görüyor. Dün 49,2630'dan kapanan kurda avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3900'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 65,3040'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,3420 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2630'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3900'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,3040'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin güçlü tahvil ihalelerinin ardından son günlerdeki zirvelerinden bir miktar uzaklaşması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Dün Orta Doğu'daki arz riskleri ve Meksika Körfezi'ndeki üretim kesintileriyle belirgin şekilde yükselen petrol fiyatları, bugün bir miktar gevşedi. Aralık vadeli Brent petrol varil başına yüzde 0,9 düşüşle 103,4 dolardan işlem görüyor.

Enerji arzına yönelik beklentilerin enflasyon riskleri konusundaki etkileri izlenmeye devam edilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları beklediğini söyledi. Faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu belirten Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam edecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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