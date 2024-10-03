Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2182'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 34,2020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 kazançla 37,8750'den, sterlin/TL yüzde 0,9 düşüşle 45.0370'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

ORTA DOĞU'DA DEVAM EDEN GERİLİM PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle varlık fiyatlamaları zorlaşıyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi. Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki hızlı soğumaya ilişkin endişeleri yatıştırdığını kaydederek, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğini belirtti. Öte yandan yurt içinde eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi