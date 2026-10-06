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Dolar/TL 49,1800'e yükseldi, gözler Fed tutanaklarına çevrildi

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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1800 seviyesinde bulunuyor. Zayıf istihdam verisi sonrası Fed'in faiz artırımı beklentisi zayıflarken gözler yarın yayımlanacak Fed tutanaklarına çevrildi.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,1800 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,1400'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1800 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,1530'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,0010'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı beklentisi zayıflarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Veri, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Gözler yarın yayımlanacak Fed tutanaklarına çevrilirken, Fed üyelerinin enflasyon riskine karşı tutumuna dikkat edilecek.

ABD-İran hattında somut ilerleme sağlanamaması ve bölgedeki güvenlik risklerinin sürmesi jeopolitik risk priminin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

Öte yandan, ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon korkularını körüklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin verilmesi ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödemesinin yıl sonuna kadar ertelenmesini içeren kararı imzaladı.

ABD Hazine Bakanlığı ise İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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