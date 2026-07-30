Haberler

Dolar/TL 47,41 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,4150 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,4150 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3878'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,4150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,4130'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,4090'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 101 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankanın faiz kararının ardından dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 100,8'e geriledi.

Faiz kararının 3'e karşı 9 oyla alınması ve Fed üyeleri arasında politika faizi konusunda görüş ayrılıkları olması belirsizlikleri artıran bir unsur olarak ön plana çıktı.

Öte yandan dün faiz kararı sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'un veri bazlı hareket edebileceklerini belirtmesi ve gelecekteki politikalara ilişkin net mesaj vermemesi Fed'e yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdı.

Ayrıca bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve haziran ayı kişisel tüketim harcamaları yatırımcıların odağında olacak.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında gerilimin tırmanması petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete sebep olurken, enflasyon baskılarını da artıran bir etken oldu.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Bomba yasak aşk iddiası! Ünlü iş insanının eşi sessizliğini bozdu
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Mbappe'nin zorlu sınavı! Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin

Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin
Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam

Haftalık kazançları sızdırıldı! Arda'ya büyük haksızlık etmişler
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı