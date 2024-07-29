Dolar/TL 33,03 seviyesinde işlem görüyor

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 32,9456'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 33,0227'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 yükselişle 35,8307'den, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4290'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu hafta politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle tahvil piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18'e geriledi. Analistler, Fed'in para piyasasına ilişkin atacağı adımlar ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalarının dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisi ile ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.