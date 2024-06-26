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Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9650 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,9469'dan tamamladı. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,9650'de bulunurken, avro/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 35,2700'den ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 41,8520'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 105,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamaları devam ediyor.

ALTININ GRAMI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 455 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 kayıpla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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