Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlarda son durum

Dün günü 32,1469 TL'den tamamlayan dolar, güne değer artışıyla başlayarak 32,1720 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.00 itibarıyla euro da 34,9480 TL, sterlin 40,7080 TL seviyelerinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton dikkati çekti.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.