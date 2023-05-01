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Dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,4570 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4487'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,3960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,3820'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, tatil nedeniyle bugün sığ piyasa işlemlerinin olduğunu anımsatarak bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Bugünün veri gündeminde, ABD'de inşaat harcamaları ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Fed Finans Ekonomi Haberler

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