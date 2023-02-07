Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8320 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8167 ve en yüksek 18,8528 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8324'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,8320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,2160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,6670'ten satılıyor. Dün yüzde 0,6 artışla günü 103,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,5'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0730'da bulunuyor. ANALİSTLERİN GÜNDEMİ Analistler, döviz piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini bildirdi. Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 102,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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