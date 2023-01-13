Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7840 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7419 ve en yüksek 18,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7842'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 18,7840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 20,3620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,9350'den satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından günü yüzde 0,9 azalışla 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,3'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise 1,0868 ile 21 Nisan 2022'den beri en yüksek seviyesini test etmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0840'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilerle doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece TÜFE, geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda ise Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün, Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,4'ün direnç, 101,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.