Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 17,90 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlayarak 17,96 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü dolar/TL günü 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 18,32'den, sterlin/TL ise 21,74'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde hemen altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,02'den alıcı buluyor. FED'İN POLİTİKALARI PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRDI Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi. Ekonomi AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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