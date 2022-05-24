Dolar 16 TL'yi Euro İse 17.10 TL'yi Aştı - Haberler

Dolar kuru 2 haftalık yükselişin ardında 16' TL'yi aştı. Piyasada resmi işlemin başladığı dakikalarda euro da 17,10 TL'yi geçti.

Dolar endeksi dün yüzde 1'in üstünde düşmüş, çıkan süper bono söylentileriyle de 15,70'e kadar gerilemişti. Kur bu sabaha 15,97 seviyelerinden başladı. Ardından da hızla 16,00 TL'yi aştı. Dolar 16,02 TL'yi görürken euro 17,10 TL'yi geçti.

Piyasaların gözü ise 26 Mayıs Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Faiz dünyada artışını sürdürürken, TCMB'nin bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor.