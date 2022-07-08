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Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

AA - Ali Korkmaz - Ekonomi
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Dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 5 kilogramın üzerinde ambalajlardaki zeytinyağının ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 5 kilogramın üzerinde ambalajlardaki zeytinyağının ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, gıda arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı mart ayında dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın dün kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre, 2021-2022 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girdiğini hatırlatan Er, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketimi 150 bin ton civarında. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu yasak kararının alındığı ilk gün vurguladık. Yeni sezona 90-100 bin ton arasında ihraç edilebilecek stokla giriyoruz. Önümüzdeki yıl zeytinyağında var yılı. Hem ihracat için hem de iç tüketim için ürün arzında bir sorun yaşanmayacak. O nedenle yasağın kaldırılması hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız için son derece isabetli bir karar oldu. Bu kararı alan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Er, Tarım ve Orman Bakanlığının 90 milyon olan zeytin ağacı varlığını 190 milyona yükselttiğini belirterek "Bu ağaçlar tam verimli hale geldiğinde 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyoruz. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracat kanallarının sürekli açık olması şart. Zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın zihinlerden çıkarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ali Korkmaz - Ekonomi

Zeytinyağı Zeytin Ege Ekonomi Haberler

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