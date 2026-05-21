2025'te 895 bin 374 bebek doğdu, doğurganlık hızı düşüşte

Güncelleme:
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2025'te 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti - Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti ve bu durum son 9 yıldır doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 895 bin 374 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2025'te canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

Kaynak: AA / Mert Davut
