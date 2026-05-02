Doğu'da dış ticaret tablosu: Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın Mart verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in Mart ayına ilişkin dış ticaret verileri, Doğu Anadolu illerinin ekonomik performansını ortaya koydu. TUİK'in açıkladığı rakamlara göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ihracat ve ithalat dengelerinde dikkat çeken farklılıklar yaşandı.

Kars'ta Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 126 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalat 523 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler, kentte dış ticaret açığının sürdüğünü gösterdi.

Ağrı'da Mart ayında ihracat 893 bin dolar olurken, ithalat 12 milyon 468 bin dolar gibi yüksek bir seviyeye çıktı. İthalatın ihracata kıyasla oldukça yüksek seyretmesi, dış ticaret dengesinde önemli bir açık oluştuğunu ortaya koydu.

Bölgede ihracatın ithalatı geçtiği tek il ise Iğdır oldu. Mart ayında ihracat 5 milyon 43 bin dolar olarak kaydedilirken, ithalat 4 milyon 514 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, Iğdır'ın dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldığını gösterdi.

Ardahan'da ise ihracat 282 bin dolar, ithalat 140 bin dolar olarak gerçekleşti. İlin dış ticaretinde ihracatın ithalatı aşması dikkat çekerken, görece dengeli bir tablo ortaya çıktı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
