Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 4 milyon 153 bin 960 lira oldu. Türkiye'ye 263 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 153 bin 960 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 839 bin 339 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 263 milyon 292 bin 548 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 263 milyon 223 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu