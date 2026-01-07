Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 153 bin 960 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 839 bin 339 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 263 milyon 292 bin 548 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 263 milyon 223 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.