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Dmitriyev, Kuzey Akım 1 ve 2'nin yeniden çalışmasını kaçınılmaz gördü

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Dmitriyev, İstanbul'daki forumda Kuzey Akım 1 ve 2'nin bir noktada yeniden çalışacağını söyledi. Avrupa'da insanların enerjiye iki ila üç kat fazla ödeme yapmaya başladığını belirten Dmitriyev, Rus enerjisini reddeden siyasetçilerin kaybedeceğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının gelecekte yeniden faaliyete geçmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dmitriyev, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun ana oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Avrupa ve ABD ile ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının yeniden faaliyete geçeceğine inandığını belirten Dmitriyev, "Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin bir noktada yeniden çalışacağından kesinlikle hiçbir şüphem yok. Bu kaçınılmaz." dedi.

Avrupa'daki yüksek enerji fiyatlarına dikkati çeken Dmitriyev, "Avrupa'da insanlar enerjiye iki ila üç kat daha fazla ödeme yapmaya başladığında Rusya'dan enerji kaynakları satın almak kaçınılmaz olacak. Bunu reddeden siyasetçiler her alanda kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Avrupa arasında ekonomik işbirliği mesajı

Dmitriyev, Rusya'nın Avrupa ile ekonomik işbirliğini sürdürmek istediğini ve iki taraf arasındaki tarihsel bağların koparılamayacağını belirterek, "ABD ile ne kadar çok anlaşma yaparsak Avrupalı şirketlerin de bunlara katılmak isteyeceğinden şüphem yok. Dışarıda kalmak istemeyecekler." diye konuştu.

Avrupalı şirketlerin Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma politikası nedeniyle yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını savunan Dmitriyev, forum kapsamında görüştüğü Avrupalı iş insanlarının Rusya ile diyaloğun sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

ABD ile enerji ve teknoloji işbirliği

Dmitriyev, Rusya ile ABD arasında ekonomik ilişkilerin yeniden kurulmasının önemine işaret ederek, dizel yakıt ve gübre ticaretindeki işbirliğinin bu süreçte önemli rol oynadığını kaydetti.

İki ülke arasında teknoloji alanında da işbirliği fırsatları bulunduğunu belirten Dmitriyev, düşük elektrik maliyetlerinin Rusya'ya yapay zeka alanında avantaj sağladığını ve ortak veri merkezi projelerinin gündemde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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