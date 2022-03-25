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Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ve Bismil ilçelerinde çiftçilere makine desteğinde bulundu.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ve Bismil ilçelerinde çiftçilere makine desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde çiftçilere destek olacak projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yapılan "Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde çiftçilere makine ve tohum desteğinde bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesince Dicle Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere yükleyici elavatör, ön eleme Makinesi, seçme bandı ile Bismil Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere badem kırma ve ayıklama makinesi hibe edildi.

Çiftçiler bu sayede işlerini daha seri ve rahat yaparak üretime katkı sunacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tohum, Tarım, Dicle, Ekonomi, Haberler

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