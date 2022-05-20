Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin alt yapı yapım işi protokolü imzalandı - Haberler

Yaklaşık bin dekarlık yeni seranın kurulacağı, doğrudan bin 200 vatandaşın istihdam edileceği "Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin Alt Yapısının Güçlendirilmesi" projesinin ilk etabı için imzalar atıldı.

İlk etabında 260 dekarlık alanda kurulacak olan ve yıllık 9 bin ton sebze üretimi ile Ağrı ekonomisine katkı sağlayacak olan seraların alt yapı yapım işi başlıyor.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Osman Varol, "Jeotermal kaynaklarımızı tarımsal amaçla değerlendirmek üzere kurulan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgemizin, inşaatı tamamlanan ve halihazırda üretim yapan 40 dekarlık serası dışında alt yapısı olmaması sebebiyle sürdürülemeyen projesinin alt yapı ihalesi son yıllarda çok büyük bir gayret ve iş birliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde tamamlandı. Bugün imzalarını attığımız protokol ile alt yapısını tamamlamak üzere yakında çalışmalarına başlayacağımız Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgemizin bin 300 dekarlık projesinin yaklaşık bin dekarlık alanında kurulacak olan sera ile ilimizin bitkisel üretim hasılası iki katına çıkarılacak; bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlanırken yan sektörlerle yaklaşık 2 bin 400 kişiye ekmek kapısı sağlanacaktır. İlimizin ekonomisine çok ciddi bir kazanım sağlayacak olan bu önemli ve vizyoner projenin hayırlı olmasını diliyor, bu projeyi gerçekleştirmemizi mümkün kılan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına, İl Özel İdaremize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi yönetim ekibine ve siyasetçilerimize teşekkür ediyorum.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurulacak olan yeni seralarla jeotermal kaynaklarımız etkin olarak kullanılacak, istihdam olanağı sağlanacak ve bitkisel üretim miktarının arttırılması ile Ağrı'nın ekonomisi güçlendirilecektir" dedi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Protokol İmza Töreni'ne Ağrı Valisi Osman Varol'un yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB Müdürü Tekin Adıgüzel, yüklenici firma Alya Grup Yapı, Enerji, Hayvancılık, Turizm, Ticaret Ltd. Şti. temsilcileri Bedri Çit ve Fikret Işıkçı katıldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi