Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor

Güncelleme:
Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, divertikül kanamasının özellikle 50 yaş üstü ve yoğun kabızlık sorunu yaşayan hastalarda görüldüğünü, ani geliştiğini ve hayati riskler taşıdığını belirtti. Hastalara lif tüketimini artırma ve diğer önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, divertikül kanamasının özellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görüldüğünü ve hayati riske yol açabildiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Korkut, divertikül kanamasının, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmeden kaynaklandığını bildirdi.

Bu durumun genellikle ani geliştiğini ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterdiğini aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Divertiküller özellikle kalın bağırsakta, küçük baloncuklar şeklinde ortaya çıkıyor ve genellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman, herhangi bir şikayet yaratmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında, ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabiliyor."

Korkut, divertiküler kanamaların genellikle parlak taze kan şeklinde görüldüğünü, bu durumun hemoroid kanamalarından ayırt edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hastaların genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu aktaran Korkut, "Tanı için kolonoskopi, kolonoskopiyle tanı konulamayan vakalarda ise bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi uygulanıyor. Hastalar aynı seansta tedavi edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Korkut, özellikle ileri yaşta olan, kabızlık sorunu yaşayan, ek hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların risk altında olduğunu ifade etti.

"Lif tüketimini artırmak önem taşıyor"

Korkut, söz konusu teşhisin konulduğu hastalar için şu tavsiyelerde bulundu:

"Divertikülleri tesadüfen veya komplikasyon sonrası tespit edilen hastalarda lif tüketimini artırmak, bol sıvı almak, günlük egzersiz yapmak, sigara kullanımından kaçınmak ve kilo kontrolüne dikkat etmek büyük önem taşıyor. Kan sulandırıcı kullanımı varsa mutlaka hekim kontrolünde alternatif seçenekler değerlendirilmeli."

Divertikül kaynaklı durumların basit bir kanama olmadığını ve hayatı tehdit edebileceğini vurgulayan Korkut, "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takiple hastaların durumu stabilize ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
