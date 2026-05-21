Divarese'den bayram tatiline özel yaz seçkisi

Divarese, bayram tatiline yönelik hazırladığı yeni sezon yaz seçkisini tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda, yalın tasarım dili, doğal dokular ve dengeli renk paleti ön plana çıkıyor.

Kadın koleksiyonunda ahşap görünümlü tabanlar, süet yüzeyler, örgü espadriller ve hafif sandaletler yer alırken, ince bantlı taş ve metal detaylı modeller de alternatif seçenekler arasında bulunuyor.

Nakışlı "clutch" ve ışıltılı abiye çantalar sade kombinleri tamamlayan parçalar arasında öne çıkarken, taş detaylı babetler ile dantel görünümlü modeller ise topuklu ayakkabıya alternatif sunuyor.

Erkek koleksiyonunda da süet ve deri yüzeylerin toprak tonlarıyla buluştuğu loafer, bağcıklı ayakkabı ve sneaker modelleri dikkati çekiyor. Espadril etkili tabanlar ve sade çizgiler, koleksiyonda modern yaz stilini yansıtan detaylar arasında yer alıyor.