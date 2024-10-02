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Dış Ticaret Açığı Eylülde 79 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

Dış Ticaret Açığı Eylülde 79 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara düştüğünü belirtti. Ayrıca, cari açığın da azalmasının makro finansal istikrarı desteklediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak, 79 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı dış ticaret verileri ve cari açık rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, azalan cari açığın dış finansman ihtiyacını düşürürken makro finansal istikrarı desteklediğini ve temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti. Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans Eylül

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