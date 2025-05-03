Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriği Engelleyen Yenilikçi Sayaç

Dicle Elektrik, AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan "Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç" ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, teknoloji odaklı yatırımları ve yenilikçi AR-GE projeleriyle sektörde öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektörün ilk AR-GE merkezinde bugüne kadar 60'tan fazla nitelikli projeyi hayata geçiren şirketin son projesi kaçak elektrik kullanımını engellemeyi amaçlayan "Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç" oldu.

EPDK tarafından onaylanan sayaç, klasik sayaçların aksine, nötr hattının by pass edilmesi durumunda dahi tüketimi ölçmeye devam ediyor. Bu sayede kullanıcıların sayaçları yanıltarak kaçak elektrik kullanmasının önüne geçiliyor. Sayaç aynı zamanda, müdahale tespit edildiğinde bağlı bulunduğu SCADA merkezine anında bildirim göndererek alarm sistemiyle uyarı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding AR-GE ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, monofaze sayaçlara müdahale sonucu nötr by pass edilerek yapılan kaçak kullanımlarının Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç ile önüne geçildiğini belirterek, "Sayaç, nötr bağlantısı kesildiğinde dahi doğru ölçüm yapabiliyor. Ayrıca alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu yenilikçi proje ile kaçak tüketimi azalacak, şebeke yükü hafifleyecek ve böylelikle ülke ekonomisine verilen zarar en aza indirilecek." ifadelerini kullandı.