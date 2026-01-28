Haberler

Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para şirketi Tether, yaklaşık 140 ton ve 23 milyar dolar değerindeki fiziki altın stoğuyla dünyanın en büyük devlet dışı altın rezervlerinden birini oluştururken, bu altınların nükleer sığınakta yüksek güvenlikli kasalarda tutulduğu bildirildi.

  • Tether Holdings yaklaşık 140 ton fiziki altın biriktirdi.
  • Tether'in altın stokunun toplam değeri yaklaşık 23 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
  • Tether'in altınları eski bir nükleer sığınakta yüksek güvenlikli kasalarda tutuluyor.

Kripto para piyasasının en büyük stablecoin ihraççısı Tether Holdings, fiziksel altın stokunu ciddi şekilde genişleterek dünyanın en büyük devlet dışı altın rezervlerinden birini oluşturdu. Şirketin bu hamlesi, geleneksel finans ve emtia piyasalarında büyük etki yaratıyor.

140 TON FİZİKİ ALTIN BİRİKTİRDİ

Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun açıklamalarına göre, şirket son dönemde altın alımlarını hızlandırarak yaklaşık 140 ton fiziki altın biriktirdi. Bu stokun toplam değeri yaklaşık 23 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve bankalar ile ulus devletler dışındaki en büyük altın birikimi olarak kayda geçti. Altınlar, eski bir nükleer sığınakta yüksek güvenlikli kasalarda tutuluyor.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNE KATKI SAĞLADI

Kripto ile altın dünyası arasındaki bu yeni köprü, hem geleneksel yatırımcıların dikkatini çekti hem de altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Tether'in altın alımlarının, özellikle geçtiğimiz yıl boyunca altın fiyatındaki küresel rallide önemli bir faktör olduğu belirtiliyor. Analistler, şirketin itibari rezerv stratejisinin kısa vadede arzı daraltarak fiyatlara olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Tether'in altın stratejisi yalnızca fiziksel metal satın almakla sınırlı değil; şirket, HSBC'den üst düzey iki altın tüccarını kadrosuna katarak piyasa işlem kapasitesini artırma yönünde adımlar atıyor. Bu yaklaşım, firmanın yalnızca kripto para değil, emtia piyasalarında da söz sahibi olma hedefini yansıtıyor.

Not: Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil