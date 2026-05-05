Haberler

Denizli Ticaret Borsası Yönetiminden Denizli OSB Yönetimine tebrik ziyareti

Denizli Ticaret Borsası Yönetiminden Denizli OSB Yönetimine tebrik ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Turan, Özay Tanrıverdi ve Genel Sekreter Ali Şahin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kuruluna tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Turan, Özay Tanrıverdi ve Genel Sekreter Ali Şahin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kuruluna tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik ve Bölge Müdürü Ahmet Taş yer aldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Denizli sanayisinin mevcut durumu, Bölgenin üretim kapasitesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Denizli Ticaret Borsası heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Denizli'nin ekonomik gücünü daha da ileriye taşımak için kurumlarımız arasındaki uyum ve iş birliği büyük önem taşıyor. Ortak akıl ve güçlü iletişimle hem sanayicimizin hem de üreticimizin önünü açacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte katma değeri yüksek üretime odaklanıyor, sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte Denizli Ticaret Borsamız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor

Korktuğu başına geldi!

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aldığı karar taraftarı kahretti