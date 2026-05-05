Denizli Ticaret Borsası Yönetiminden Denizli OSB Yönetimine tebrik ziyareti

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Turan, Özay Tanrıverdi ve Genel Sekreter Ali Şahin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kuruluna tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik ve Bölge Müdürü Ahmet Taş yer aldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Denizli sanayisinin mevcut durumu, Bölgenin üretim kapasitesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Denizli Ticaret Borsası heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Denizli'nin ekonomik gücünü daha da ileriye taşımak için kurumlarımız arasındaki uyum ve iş birliği büyük önem taşıyor. Ortak akıl ve güçlü iletişimle hem sanayicimizin hem de üreticimizin önünü açacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte katma değeri yüksek üretime odaklanıyor, sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte Denizli Ticaret Borsamız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı