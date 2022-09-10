Denizli ekonomi haberi: Denizli'de 'Toprağını Tanı' projesi hayata geçirildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Üretime daha fazla katkı sağlayacak 'Toprağını Tanı' projesi ile çiftçilerin güvenli gıda üretiminin devamlılığına katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin üreticilere destek vermek amacıyla hayata geçireceği "Toprağını Tanı" projesi işbirliği protokolü imzalandı. Üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilecek projenin imza protokolü Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. Protokol törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran ve beraberindekiler katıldı. Çınar imza töreninde yaptığı konuşmada Başkan Zolan'ın bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu belirterek " Sayenizde Denizli'de yapılan analizlerin, gübrelemelerin daha doğru yapılmasını hedeflemekteyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu projeye verdiği destekle de inşallah toprak analizi sayımızı daha yükseklere çıkararak yapılacak gübrelemenin daha sağlıklı olmasını amaçlıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bugün de Denizli çiftçisinin yanındasınız " ifadelerini kullandı.

"Yeni başlangıçlar yapılmasını sağladık"

Başkan Zolan ise Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra çok önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Biz kurum olarak bu konuda Tarım İl Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak tarım alanlarında birçok ürüne değişik şekillerde katkı sağlamaya çalıştık. Yeni başlangıçlar yapılmasını sağladık. Çok şükür, çiftçimizin bugün daha fazla üretmesine katkı sağladık. Ben işbirliğinden dolayı Tarım İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de bereketli hasatlar diliyorum" dedi. Üreticilere nefes aldıracak ve öncülük yapacak projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız tabii ki toprağını her çeşit bitki ekebiliyor, üretimle ilgili gayret gösteriyor ama toprağı tanımadığımız takdirde orada ne tür ürün üreteceğimizi hangi ürünün daha verimli olacağını bilmemiz gerekiyor. Bunun ötesinde gübreleme, diğer mücadeleler olsun elimizde bir analiz olması gerekiyor" dedi.

Bilinçli tarım vurgusu

Başkan Zolan, "İşte bu toprak analizi ile inşallah başvuran çiftçilerimizin ilk bininin yüzde 75'ini Büyükşehir olarak karşılayacağız. Çiftçilerimizin en azından toprağını bilmesi ve ne tür ürün üreteceğini ve hangi gübreleri ne şekilde kullanması gerekeceğini toprağın içindeki eksiklikler tespit edileceği için eksik olanı kullanması gerekiyor. Orada fazla olanı tekrar kullandığımızda toprağa zarar verebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Çiftçilerin ve üreticilerin yanlarında olmaya devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, "Bilinçli tarım yapmak adına bu iş çok önemli ve kıymetli. Toprağımızı tanımamız gerekiyor. Biz de bu projemizle toprak analizle ilgili çalışmamızı yaptık. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah çiftçimizin üreten insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah'ım bol bereketli ürünler versin" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve İl Müdürü Çınar tarafından imzalandı.

Toprağını tanı projesi

Üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla; il geneli başvuruda bulunan ilk 1.000 üreticinin analizini yaptıracak oldukları bir adet numunenin standart toprak verimlilik analizi (bünye (saturasyon), tuz, ph, kireç, fosfor, potasyum ve organik madde) bedelinin yüzde 75'i Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Proje ile çiftçilerin arazilerindeki besin maddesi eksikliği tespit edilerek ürünlerine uygun gübre önerisinde bulunularak bilinçli tarım yapılması teşvik edilecek, arazinin ihtiyacı oranında gübre önerilerek üreticinin ihtiyacının altında ya da çok üzerinde gübre kullanması önlenmiş olacak. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak, analiz yaptıran üreticilerin artışı teşvik edilerek eksik veya fazla gübrelemenin getirdiği ürün kayıpları önlenmiş olacak, verimsiz olduğu düşünülen alanların toprak analizi uygun gübreleme programı yapılarak işlenebilir ve üretime kazanılır hale gelmesi sağlanacak, araziye atılan gübre miktarı analiz sonucuna göre yapıldığı için ihtiyacın dışında ve zamanda gübre kullanımı önlenerek toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi önlenmiş olacak ve güvenilir sağlıklı gıda üretim ve tüketimi teşvik edilmiş olacaktır. - DENİZLİ