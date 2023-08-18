Denizli'de Kamu Bankası Şubesinin Taşınmasına Tepki

Denizli'de mahallelerinde bulunan kamu bankası şubesinin başka bir yere taşınmasına tepki için traktörlerle yolu kapatan çiftçiler, kendilerine görüşme sözü verilmesinin ardından eylemlerini noktaladı. Üreticiler, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde yeniden eylem başlatacaklarını açıkladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren kamu bankası şubesinin, binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçe gösterilerek Karahayıt Mahallesi'ne taşınma kararı alması ardından Akköy ve şubeden hizmet alan 15 mahalledeki üreticiler karara tepki gösterdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü oturma eylemi yapan üreticiler, bugün de traktör ve kepçelerle banka çevresine giden kara yolunu ulaşıma kapattı.

Yolun kapanması sonrasında bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, üreticileri eylemlerine son verme ve yolu ulaşıma açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık arasında belirlenen temsilcilerle görüşen Albay Veysel Yanık, bankanın taşınması konusunda yetkisinin olmadığını, vatandaşın güven ve huzurunu sağlamakla yükümlü olduğuna işaret etti. Sorunun çözülmesine katkı sağlarsa mutlu olacağı ve bunun için görüşme yapacağının sözünü veren Albay Yanık, "Şu anda yapılan eylem, trafiğin kapanması suç. Haklı durumda yaptığınız eylemle şu durumda haksız düşüyorsunuz. Hakkınızı arayacaksanız, haklı olduğunuz ortamda aramanız lazım. Biz, yaptığımız işte gücümüzü, kuvvetimizi vatandaştan alarak görevini yerine getiren kolluk kuvvetiyiz. Biz 'Jandarma halktır, halk jandarmadır' sloganıyla hareket ediyoruz. Bu tip kanunsuz eylemde biz olaya müdahale etmek zorunda kalıp sizin ve bizim üzülmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Albay Veysel Yanık'ın eylemlerini sonlandırması için ikna ettiği üreticiler, muhtardan gelen görüşme taleplerinin kabul edildiği bilgisi üzerine yaşanan gerginliği sonlandırdı. Önümüzdeki hafta başında görüşme talepleri kabul edilen üreticiler, traktörlerini çekerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Saatler süren gerilimin sona ermesinin ardından üreticiler bölgeden ayrılırken, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde yeniden eylem yapılabileceği belirtildi. - DENİZLİ