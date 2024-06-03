Denizli'de Kadın Çiftçilere Asma Yaprağı Muhafaza Yöntemleri Eğitimi Verildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzümüyle ünlü Çal ilçesinin kadın çiftçilerine asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Çal İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Denizli'nin Çal ilçesi Selcen mahallesinde bağcılığın yaygın olduğu bölgede kadın çiftçilere yönelik olarak Asma Yaprağı Muhafaza Yöntemleri konulu bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, asma yaprağının kuru basım, salamura ve derin dondurucuda muhafaza yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kadın çiftçiler, bu yöntemler sayesinde ürünlerini daha uzun süre saklayarak kalite ve verimliliği artırma konusunda önemli bilgiler edindi. - DENİZLİ