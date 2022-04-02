Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Arı Kayıt Sistemine kayıtlı ve aktif arıcılık yapan arı yetiştiricilerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gözetiminde 108 ton şeker dağıtımı yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Arı Kayıt Sistemine kayıtlı ve aktif arıcılık yapan arı yetiştiricilerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gözetiminde 108 ton şeker dağıtımı yapıldı.

Dağıtım törenine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar, il müdürlüğü teknik personelleri ve yetiştiriciler katıldı.

Dağıtımı yapılan şekerlerin düşük fiyat ile üreticiye verildiğini ifade eden İl Müdürü Yılmaz Erkaya, "Denizli ili genelinde 288 mahallede 89 bin 49 adet fenni kovanla,1.190 (aktif) birlik üyesi arıcılık yapmaktadır. İlimizde 1 adet 154 ton kapasiteli bal işleme tesisi mevcut olup, 2021 yılında üretilen bal miktarı 610 bin 22 kilogramdır. Bu proje ile Bakanlığımız arı yetiştiricilerinin 2022 üretim döneminde girdi maliyetlerini düşürmek ve arıcılarımıza destek olmak amacıyla Türk Şeker A.Ş. anlaşarak düşük fiyattan şeker dağıtımı yapmaktadır. İlkbahar döneminde kovandan çıkan arıların yiyecek stokunun bitmesi, çiçek ve nektarın olmadığı bu erken dönemde arının teşvik beslenmesi yapılması gerektiği için arıların tüketebileceği miktarda şerbet verilmesi gerekmektedir. Dağıtılacak şekerlerin teşvik beslenmesinde kullanılmasıyla arı ölümlerinin önüne geçilecek" dedi.

Arı yetiştiricilerinin şekerlerini teslim alması ile dağıtım töreni sona erdi. - DENİZLİ

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

Denizli'de arı yetiştiricilerine 108 ton şeker dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Arı Yetiştiricileri Birliği, Mehmet Ali Uzakgider, Denizli, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title