Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Demir yolu alanında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin esaslar tespit edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, demir yolu araçlarının, altyapısının, bunlarda kullanılan her türlü malzemenin teknik düzenlemeye uygunluğunu muayene ve test eden, belgelendiren kuruluşların asgari nitelikleri, çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre Bakanlık, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü demir yolu altyapısına, araçlarına ve bunları oluşturan bileşenlere ulusal ve uluslararası teknik düzenlemelere göre uygunluk değerlendirmesi yapmaya yetkili olacak.

Bu kapsamda Bakanlıkça uygunluk değerlendirme kuruluşları görevlendirilecek. Belirlenen şartları taşıyan kuruluşlar arasından Bakanlığa yapılan başvuru sırası esas alınarak görevlendirme yapılacak.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları belirlenen usul ve esaslara uygun, şeffaf, bağımsız, ayrım gözetmeden ve müşterilerini gereksiz külfete sokmadan hizmet verecek. Bu kuruluşlar, faaliyet alanıyla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemelerde belirtilen diğer sorumlulukları da yerine getirecek.

Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilmek isteyen kuruluşlar, dilekçeyle Bakanlığa başvuracak. Başvuru dosyalarının tamamlanmasının ardından Bakanlık değerlendirme yaparak bir değerlendirme raporu hazırlayacak ve bu değerlendirme süreci en geç 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Bakanlık görevlendirilen kuruluşu internet sitesinde yayımlayacak.

Uygunluk değerlendirme kuruluşu Bakanlıkça ilk kez onay aldıysa 1 yıl için, daha önce yetki aldıysa en fazla 5 yıla kadar görevlendirilebilecek.

Bakanlık, görevlendirdiği uygunluk değerlendirme kuruluşlarını yılda en az bir kez rutin olarak denetleyecek, ihtiyaç duyulması durumunda ise haberli veya habersiz birden fazla ara denetim yapabilecek.

Yönetmelikten önce görev almış uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirmeleri ise devam edecek.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, kara yolunda seyredecek araçlara uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.