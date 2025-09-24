Decathlon Member Programı 12 Milyar Puan Dağıttı

Decathlon, geçen yıl hayata geçirdiği Decathlon Member programıyla bir yıl içinde üyelerine toplam 12 milyar puan kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, geçen yıl başlattığı Decathlon Member programıyla ilk yılını tamamladı. Ücretsiz üyelikle başlayan program kapsamında kullanıcılar alışveriş, spor aktiviteleri ve deneyim paylaşımlarıyla bir yılda toplam 12 milyar puan topladı.

Üyeler, spor yaptıklarında otomatik olarak puan kazanarak 122 bin kez sporla buluştu ve bu etkinliklerden 61 milyon puan elde etti. Akıllı saatlerini veya anlaşmalı spor uygulamalarını hesaplarına bağlayan kullanıcılar düzenli spor yaparak haftalık ek puan kazandı.

Ürün yorumları ve mağaza deneyimlerine ilişkin geri bildirimler için üyeler sırasıyla 250 ve 500 puan kazandı. Bu kapsamda bir yılda ürün yorumları için 26 milyon puan dağıtıldı. Söz konusu geri bildirimler, Decathlon'un müşteri deneyimini geliştirmesine ve yaşam döngüsünü iyileştirmesine önemli katkı sağladı.

İkinci el ürünlerde iki kat puan kazandıran sistem sayesinde 14 bin 742 ürüne ikinci bir şans verildi ve yeni kullanıcılarla buluşturuldu.

Program üyeleri ayrıca sürpriz etkinliklere öncelikli katılım, özel kampanyalar, indirimler ve fişsiz ürün değişimi gibi çeşitli avantajlardan yararlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü (CMO) Öykü Pamuk Dolanbay, Decathlon Member'ın, sadece bir üyelik programı değil, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek isteyen herkes için kişisel bir yol arkadaşı olduğunu belirtti.

Dolanbay, "İlk yılımızda üyelerimizin milyonlarca kez sporla buluştuğunu, ikinci şans hizmetimizle ürünlerini yeni kullanıcılarla buluşturduğunu ve geri bildirimleriyle bizi daha da ileriye taşıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de sporun herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.