DDKKM toplam stok bakiyesi 20 milyon dolara geriledi
Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) hesapları bakiyesi, mart ayında 20 milyon dolar seviyesine indi.
Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) hesapları bakiyesi, mart ayında 20 milyon dolar seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin mart ayı sonuçlarını yayımladı.
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, martta 20 milyon dolar azalarak 40 milyon dolardan 20 milyon dolara indi.
Kaynak: AA / Mahmut Çil