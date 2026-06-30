Haberler

DDKKM toplam stok bakiyesi mayısta değişmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB verilerine göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar oldu.

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, mayıs ayında sabit kalarak 10 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı evlatlarını kaybetti
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü

İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama