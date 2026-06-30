DDKKM toplam stok bakiyesi mayısta değişmedi

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, mayıs ayında sabit kalarak 10 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.