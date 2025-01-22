Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

DASAD Başkanı Serkan Daş, Zorunlu Trafik Sigortası Sorunlarını Paylaşarak Çözüm Önerdi

DASAD Başkanı Serkan Daş, Zorunlu Trafik Sigortası Sorunlarını Paylaşarak Çözüm Önerdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DASAD Başkanı Serkan Daş, zorunlu trafik sigortası poliçesi kesiminde yaşanan sorunları ve ek hizmet taleplerinin acenteleri mağdur ettiğini belirtti. Zorunlu trafik sigortasının devlet tarafından sabit fiyatla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kısa adı DASAD olan, Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Serkan Daş, sektörün sorunlarını paylaştı.

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın toplantısında Daş, Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi kesmekte yaşadıkları zorlukları anlattı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte, sektörün sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporunu paylaşan DASAD Başkanı Serkan Daş, Zorunlu Trafik Sigorta bedellerinin devlet tarafından sabit bir fiyat belirlenerek yapılması gerektiğini belirtti. Sigorta şirketlerinin zarar ettikleri gerekçesiyle türlü bahanelerle Zorunlu Trafik Sigortası yapmak istemediğine dikkat çeken Daş, şirketlerin Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi kesmek için acentalardan ek hizmetler istediğini ve bu durumun fiyatlara yansıdığını belirterek, "Hem acenteler hem de vatandaş mağdur oluyor" dedi.

"Acenteler uygulanan haksız rekabet karşısında müşterilerine, sigorta şirketlerinin uyguladığı tutarsız fiyat politikasından dolayı itibarlarını kaybetmektedir ve bu olay müşteri kaybına sebep olmaktadır" diyen DASAD Başkanı Serkan Daş, sigorta şirketlerinin bu tavırlarının yanı sıra banka reasürans şirketlerinin de müşteriye dayatma yaparak poliçe kestiklerini belirtti.

Daş, "Sigortalının sigortacıyı seçme hakkı, kanunla sabittir. Ancak bankalar mudilerinin kullandıkları kredilere göre Sigorta poliçeleri tanzim etmekte, bu konuda kullandıracakları kredinin miktarı ve kredilendirme oranlarını bir silah gibi kullanıp poliçe tanzim etmeyi şart koşmaktadırlar. Ayrıca bankalar taban fiyattan taksitli bir şekilde poliçe üretmektedir. Kredi bedeli üzerinden yapılan poliçelerde sık sık "eksik sigorta" uygulanıp, herhangi bir hasarda vatandaş mağdur olmaktadır.

Biz Sigorta Acenteleri birçok eğitimden geçip, hem ilimizde Ticaret Sicil Müdürlüklerine, hem de TOBB a aidat ödemekteyiz, SEGEM Sınavına girip belge almak zorundayız. Bankaların SEGEM belgesi alma zorunluluğu da yoktur. Bu durum haksız rekabete sebep olmaktadır." dedi.

Türkiye genelinde 18 bin 500 ortalama acente sayısının olmasını dikkat çeken Daş, "Bu acentelerimizin büyük bir kısmının zorunlu trafik sigortasından geçindiği bir gerçektir. Bu gerçekler dikkate alınarak zorunlu sigortanın tek fiyat olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Şu an zorunlu trafik sigortası sigorta şirketleri tarafından adeta karaborsa olmuştur" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
img

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
img

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.