Dalaman Havalimanı'nda Ekim Ayı Yolcu ve Uçak Trafiği Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayında 658 bin 725 yolcu ve 5 bin 800 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ekim ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 8 bin 566 ton.

2024 yılının ilk 10 ayında Dalaman Havalimanından 45 bin 504 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 5 milyon 440 bin 614 kişiye ulaştı. 10 ayda taşınan yük miktarı ise 67 bin 305 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA