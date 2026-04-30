Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde artan jeopolitik gerilimlere rağmen ekonomik aktivite üzerindeki etkileri sınırlamak ve dayanıklılığımızı güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından bugün açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Turizm gelirlerinin güçlü performansını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,2 artan turizm gelirlerinin yıllıklandırılmış değerinin 65,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ziyaretçi sayısındaki artış ve kişi başı harcamadaki yükselişin bu performansı desteklediğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizde artan jeopolitik gerilimlere rağmen ekonomik aktivite üzerindeki etkileri sınırlamak ve dayanıklılığımızı güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu çerçevede, döviz kazandırıcı hizmet ihracatımızın önemli bir bileşeni olan turizm sektörünü desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi'ni devreye aldık ve böylece sektöre 60 milyar lira ilave teminat ve kredi imkanı sağlamış olduk. Cari açığın azaltılmasına, istihdamın güçlendirilmesine ve büyümeye katkı sunan sektörlerimizi desteklemeyi sürdürecek, artan bölgesel risklere rağmen programımızın temel önceliklerinden taviz vermeden ekonomimizin dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Haberler.com
500

Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı