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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'yi ekonomik ve sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşıyacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi ekonomik ve sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti. Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda talep, görüş ve önerileri dinlediklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekun artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) ev sahipliğinde, oda ve birlik başkanları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, eylül ayı içinde açıklayacakları 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerileri dinlediklerini belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin kalkınmasında en büyük paylardan birinin şüphesiz alın teri ile ekonomiye değer katan esnafa ait olduğunu işaret ederek, "Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekun artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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